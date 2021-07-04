الان نتائج التعليم المتوسط 2021 للفصل الدراسي الثاني عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

نتائج التعليم المتوسط 2021، نتائج البيام الذي ينتظرها ألاف من الطلاب وأولياء أمورهم في كافة ولايات الجزائر، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية باعتمادها النتائج رسمياً في القريب العاجل، حيث أكدت أنه أوشكت معظم اللجان على الانتهاء من عمليات رصد درجات الطلاب والجميع الآن قائم بأعمال تجهيز كشوفات الطلاب التي من المفترض أن يتم رفعها على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في خلال أيام معدودة، وسوف نرصد لكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج التعليم المتوسط 2021

ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر، موعد الاعلان عن نتائج التعليم المتوسط 2021، المعروفة في دولة الجزائر باسم «البيام»، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية منذ عدة أيام عن ظهور نتائج السانكيام، والتي شهدت تفوق ونجاح الكثير من التلاميذ، ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للكثير من التقارير الصحفية التي صدرت مؤخراً أنه سجلت وزارة التربية الوطنية، أعلى معدلات للنجاح مقارنة بما سبق، وقد بلغت نسبة النجاح حوالي 64.05% في دورة جوان (يونيو) 2021.

اعلان نتائج التعليم المتوسط 2021

أكدت وزارة التربية الوطنية أنه جاءت نتائج التعليم المتوسط 2021، غير مسبوقة، وأشارت في ذلك أنه يرجع الفضل لنظام التمدرس الإلكتروني والتمدرس الاستثنائي، الذي اعتمد على نظام «التفويج» وكذلك التدريس بالتناوب يوما بعد يوم بسبب تفشي أزمة كورونا، ومن الجدير بالذكر أنه أدى الطلاب امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2021 خلال شهر يونيو «جوان»، الماضي، ومن ذلك الوقت وهم في انتظار بترقب لظهور النتائج.

رابط استخراج نتائج التعليم المتوسط 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنه سيجري اعتماد نتائج التعليم المتوسط،2021، واعلانها، عبر رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، الذي خصصته الوزارة وهو رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ ، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها دون الحاجة للخروج من المنزل حرصا على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد حددت لذلك بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:-

يقوم الطالب أو ولي أمره بالدخول على الرابط الخاص ب موقع فضاء اولياء التلاميذ . ثم يقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة عن الطالب. تحديد المرحلة الدراسية والولاية التابع لعا الطالب. النقر على أيقونة الاستعلام.

قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالاعلان عن اتاحة نتائج التعليم المتوسط في الجزائر 2021 من خلال موقع النتائج الرسمي، وذلك حتي يتثني للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر من المنزل، وذلك خلال الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم وتجنبا لحدوث اي تكدسات او ازدحامات تؤدي لاصابة اي من الطلاب بفيروس كورونا.