علي عدنان يعلق على "قرار الرحيل"..ويتحدث عن "الوجهة المقبلة"

علّق نجم الكرة العراقي، علي عدنان، في حديث مع موقع "دوت الخليج"، على قرار فسخ عقده مع نادي "فانكوفر وايتكابس"، مشيرا إلى الجهة التي قد ينتقل إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان علي عدنان قد ذكر، السبت، في حسابه على إنستغرام، أنه "توصل إلى قرار صعب عليه شخصيا"، وهو فسخ العقد مع "فانكوفر وايتكابس"، لافتا إلى أن الأمر تم "بالتراضي"، لأسباب "تتعلق بالفيزا إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع: "سيبقى النادي في قلبي دائما.. وسأكون أول المشجعين للفريق في قادم الاستحقاقات. أتقدم بجزيل الشكر للجماهير التي دعمتني وزملائي اللاعبين والكادر التدريبي وجميع العاملين في النادي، مع تمنياتي لهم بالنجاح".

وتعليقا على هذا القرار، قال النجم العراقي لموقع "دوت الخليج": "أنتظر صدور الفيزا الخاصة بي منذ نحو 6 أشهر، لكن الأمر لم يحدث".

وتابع: "لا أريد أن أخسر اسمي أو لياقتي لأني لا ألعب.. ولأن فترة الانتقالات الصيفية بدأت وستستمر حتى نهاية أغسطس، أردت أن أكون حرا لتكون أمامي خيارات أكثر".

وشدد عدنان على أن قرار إنهاء العقد "تم بالتراضي"، متوجها لإدارة النادي الكندي بالشكر، قائلا: "إدارة النادي لم تقصر معي، وعملت كل ما بوسعها، لكن الفيزا لم تصدر".

ولدى سؤاله عن الوجهة المقبلة له، قال: "وجهتي يتكون إما في الخليج أو أوروبا.. أمامي بعض العروض لكن لا بد من أن أدرسها لأختار الأفضل بالنسبة لي".

يذكر أن عدنان خاض مع فانكوفر وايتكابس 53 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف و10 تمريرات حاسمة.