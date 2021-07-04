مقتل 4 أشخاص بسبب حرائق الغابات فى قبرص

جدة - نرمين السيد - وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضحايا عمال زراعيون أجانب، حيث اندلع الحريق بعد موجة مستمرة من الجفاف وعدة أيام من الحرارة الشديدة فى شمال شرق مدينة ليماسول الساحلية.

وأضافت قناة "آر.آى.كيه" الإذاعية، أنه تم نشر المئات من رجال الإطفاء و11 طائرة إطفاء لإخماد الحريق.

وقال المتحدث إنه "مازال هناك جبهتان كبيرتان من النيران. إننا ننشر طائرات إطفاء على نطاق واسع ويحدونا الأمل فى إخماد الحر يق".