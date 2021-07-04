أفغانستان: مقتل مسؤول بارز وحارسه فى انفجار بولاية قندهار

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، وقع الانفجار وقع فى ساحة انتظار بمجمع محافظ قندهار، تزامنًا مع تصعيد العمليات الإرهابية فى أفغانستان فى ظل رحيل القوات الأمريكية والغربية عن البلاد. ومنذ بدء الانسحاب الأمريكى من أفغانستان فى مطلع مايو الماضى، انتزعت حركة طالبان المتشددة سيطرتها على 15 منطقة، على الأقل. كما تزايدت وتيرة العمليات الإرهابية التي تستهدف المسؤولين وقوات الأمن والمدنيين.

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