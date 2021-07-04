فرنسا: إعادة انتخاب مارين لوبان رئيسة لحزب التجمع الوطنى

جدة - نرمين السيد - وطبقاً لنتائج التصويت التى جرت الخميس الماضى، حصلت لوبان، التى تترأس التجمع الوطنى منذ 2011، على 98.35% من أصوات الأعضاء .
يشار إلى أن حزب "التجمع الوطنى" اليمينى المتطرف عقد مؤتمره فى بيرجينيان أمس، فى محاولة لإعادة تعبئة صفوفه عقب الخسارة التى مُنى بها فى الانتخابات الإقليمية وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.
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