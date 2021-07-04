’’الآن ظهرت’’ لينك نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz 2021 resultat

نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، هذا بعد أن أصدرت وزارة التربية الوطنية نسبة نجاح تلاميذ امتحان شهادة متوسط بكافة الولايات الجزائرية، وقد حققت النتيجة 64.05% بنسبة عالية عن كل عام، حيث لم يتم تحقيقها منذ عام 2015، ويمكن الآن بكل سهولة استخراج كشف نقاط نتائج البيام 2021 عبر bem onec dz 2021 resultat وفق الخطوات المرفقة إليكم.

نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz

أصدرت وزارة التربية الوطنية. نسبة نجاح التلاميذ في امتحان شهادة تعليم متوسط أمس بنسبة تصل 64.05%. وأكدت علي موعد صدور النتائج للتمكن من استخراج معدلات الفصل الثاني عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وحالياً يمكنكم استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط وفق الخطوات المرفقة إليكم أدناه.

استطاع الكثير من الأولياء التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني، ويمكنكم الآن بكل سهولة استخدام الحساب الخاص بكم، وإجراء تسجيل للدخول وفق الخطوات المرفقة إليكم أدناه. والحصول علي معدلات الفصل الثاني بكل سهولة.

رابط نتائج التعليم المتوسط 2021 حسب رقم التسجيل

يمكنكم الاستعلام عن طريق الخطوات الآتية. ويتوفر لكم معدل البيام في الجزائر بكافة المحافظات كالآتي:

الدخول إلي موقع النتائج، رابط نتيجة بيام المعدل.

كتابة رقم التسجيل الخاص بكم.

كتابة الرمز الظاهر علي الشاشة.

الضغط علي استظهار بالأخير.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2021 bem نتائج البيام تتوفر عبر bem onec dz 2021 resultat التي أرفقنا لكم الرابط الخاص بها. ويمكن استخراج معدل بيام الآن بكل سهولة عن طريق حساب فضاء اولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط، أو من خلال الرابط الإلكتروني https //bem.onec.dz المرفق أعلاه، والتي تتوفر عصر اليوم ويمكن استخراجه خلال الساعات القادمة.

نتائج البيام bem onec dz 2021 resultat

أصبحت نتائج امتحان المتوسط عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات متوفرة، وسيمكن الاستعلام عنها مساء اليوم بعد الساعة 4 مساءً بتوقيت الجزائر، وستصبح الكشوف متوفرة لكافة المحافظات والولايات كاملة، ويمكنكم الاستعلام خلالها بكل سهولة وفق ما أكدته وزارة التربية الوطنية.

كيفية استخراج كشف نقاط المتوسط 2021 الفصل الثاني

يستطيع كل مستخدم بكل سهولة أن يقوم بعملية استخراج كشف النقاط 2021 عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكل ما عليكم هو الدخول وفق الخطوات المرفقة إليكم أعلاه، وبعدها يتم إدخال رقم التسجيل الخاص بكم. بذلك تكونوا قد تخطيتم مرحلة كبيرة، ويتبقى كتابة الرمز الظاهر علي الشاشة. بعدها يتم الضغط علي استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz.