فييرا يتولى تدريب كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الأحد، تولي النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا مهمة تدريب الفريق خلفا للمستقيل روي جودسون.

ويستمر عقد فييرا مع كريستال بالاس لمدة ثلاثة أعوام.

وكلاعب قاد فييرا أرسنال اللندني للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وبكأس إنجلترا أربع مرات، لكنه أقيل من تدريب نيس الفرنسي في ديسمبر الماضي بعد استمراره على رأس الجهاز الفني لمدة عامين ونصف.

واستقال هودجسون من تدريب كريستال بالاس اللندني في نهاية الموسم الماضي.