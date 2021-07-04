إعلان نتائج البيام 2021 لطلاب التعليم المتوسط عبر موقع الديوان الوطني

يتم الإعلان عن نتائج البيام 2021 لطلاب التعليم المتوسط بعد قليل من خلال موقع الديوان الوطني الإلكتروني، والذي تم إعداده من قبل وزارة التربية الوطنية والتي أعلنت عن أن النتيجة سوف تصدر اليوم الأحد الموافق 4 يوليو عبر الموقع الإلكتروني للنتائج الخاصة بطلاب الجزائر في المراحل الدراسية المختلفة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة بعد أن يتم الإعلان عنها بعد ساعات قليلة من اليوم، وبعد أن تم الإعلان عن أن النتيجة سوف تصبح جاهزة اليوم شهد الموقع الإلكتروني التابع للوزارة إقبال كبير من جانب الطلاب الذين توافدوا لمعرفة النتائج الخاصة.

نتائج البيام 2021 لطلاب التعليم المتوسط

وأعلنت الوزارة بأن المدارس الخاصة بالمرحلة المتوسطة انتهت من تصحيح أوراق الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات خلال العام الدراسي الماضي، كما تم رصد درجاتهم ولم يتبقى سوى أن يتم إعلانها اليوم بعد انتظار كبير من جانب الطلاب الذين تساءلوا كثيرا خلال الفترة الماضية عن موعد الإعلان عن النتائج، وهو ما أجابت عليه الوزارة بأن النتيجة ستكون متاحة اليوم بعد ساعات قليلة.

وكان طلاب التعليم المتوسط قد تساءلوا عن النتائج من خلال مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، قبل أن تقوم الوزارة بالإعلان عن اقتراب إعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، واعتماد النتيجة من خلال السيد وزير التربية، ويمكنكم معرفة النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني بعد قليل.

رابط موقع الديوان الوطني

ويمكن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال الدخول على موقع الديوان الوطني وبعد ذلك اختيار العام الدراسي، ومن ثم إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب والضغط على “استظهار النتيجة، وسوف تظهر على الفور نتيجة الطالب في جميع المواد المقررة عليه والتي قاموا بأداء الاختبارات بها مؤخراً.

وقام عدد كبير من الطلاب بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج، وذلك للاستعلام عن النتيجة التي طال انتظار الطلاب في الاستعلام عنها، منذ أن انتهوا من أداء الاختبارات خلال الفترة الماضية، ويترقب الجميع إعلان النتائج بعد قليل من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إعداده من أجل عرض النتائج.