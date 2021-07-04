ظهرت رسمياً نتائج شهادة التعليم المتوسط www.a-onec.com 2021 وكشف نقاط البيام

أعلنت اليوم الأحد وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن نسبة النجاح بين طلاب شهادة التعليم المتوسط قد بلغت 64.46% وهي تعتبر نسبة جيدة مقارنة بالسنوات الماضية في نتائج امتحانات البيام، كما أكد البيان عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم في السنة الاولي من المرحلة الثانوية قد بلغ 72.86 بالمائة، وهذه النسبة أعلي من نسبة لبنجاح في عام 2019 حيث زادت حوالي تسعة بالمائة، رغم أنه كانت هناك ظروف خارجة عن ارادة الجميع تمثلت في انتشار فيروس كورونا الذي أدي الي تعطل الدراسة في الكثير من الأحيان، وكان مصدر داخل وزارة التربية الوطنية قد أعلن عن نتائج شهادة التعليم المتوسط سيتم إعلانها رسمياً اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر ومن المنتظر أن يقوم الموقع الرسمي لوزارة التعليم الوطني وهو الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بنشر كشف نقاط الطلاب بالنسبة لمواد الفصل الدراسي دورة جوان وتفاصيل ما حصلوا عليه من درجات.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج شهادة التعليم المتوسط

أكد البيان الذي أصدرته اليوم وزارة التربية والتعليم في الجزائر حول اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان أن عدد الطلاب المترشحين للدورة الحالية 2021 كانوا قد بلغ عددهم 625205 مترشحا قاموا بتسجيل أنفسهم، وقد حضر اختبارات دورة جوان 620583 طالب مترشح وأكدت وزارة التربية الوطنية في البيان الذي قامت بنشره أن عدد الناجحين هذا العام في الفصل الدراسي الاول هم 400053 طالب وطالبة، وبالنسبة لتفاصيل أعداد الطلاب الناجحين والحاصلين علي تقدير فهو كالتالي:

حوالي 4303 طالب وطالبة قد حصلوا علي تقدير ممتاز في شهادة التعليم المتوسط

حوالي 35093 مترشح ظهرت نتيجتهم في شهاة المتوسط البيام وحصلوا علي تقدير جيد جدا

هناك 109035طالب وطالبة مترشحين نجحوا في البيام 2021 وحصلوا علي تقدير قريب من الجيد

عدد المترشحين الذين تم الاعلان عن قبولهم للالتحاق بالسنة الاولي ثانوي هم 452144 طالب وطالبة مترشح وهي نسبة نجاح حوالي 72.86 بالمائة

طريقة استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط

تم الاعلان رسمياً اليوم الأحد منذ دقائق عن نتائج شهادة التعليم المتوسط وهي كما يطلق عليها في الجزائر نتائج البيام السنة الرابعة ومن المنتظر أن يتم رفع جميع نتائج الطلاب إلكترونيا وذلك عبر الموقع الخاص بالنتائج وهو رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويمكن الاطلاع علي كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021 وكذلك تمكن المترشحين من معرفة معدلات شهادة التعليم المتوسط :