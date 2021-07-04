موسكو ـ د.ب.أ: أظهرت البيانات الرسمية من موسكو أن قوات الأمن الروسية قتلت خمسة مسلحين في إحدى عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقاز.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: “جرى القضاء على خمسة قطاع طرق في تبادل لإطلاق النار”.

وتم القيام بالعملية بالقرب من نالتشيك عاصمة جمهورية كاباردينو-بالكاريا الروسية. وقالت اللجنة إنه لم يصب مدنيون أو قوات أمن. تشهد شمال القوقاز، عمليات متكررة تستهدف الإرهابيين. وترددت أن الرجال الخمسة كانوا يخططون لهجوم إرهابي وكانوا يختبؤون في ضاحية نالتشيك. وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: “تم أمرهم بتسليم أسلحتهم والاستسلام للسلطات. وردا على ذلك، فتح قطاع الطرق النار على أفراد وكالة الأمن”.وفي الماضي، دائما ما كان تحدث هجمات خطيرة في شمال القوقاز يسقط فيها اشخاص بين قتيل وجريح .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: «مكافحة الإرهاب» تقتل خمسة شمال القوقاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.