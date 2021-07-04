لبنان يضبط أسلحة وذخائر فـي بريتال

بيروت ـ د.ب.أ: ضبطت مخابرات الجيش اللبناني كمية من الأسلحة والذخائر في بلدة بريتال شرقي لبنان خلال عملية دهم منازل أشخاص شاركوا في مشاجرة وقعت الأسبوع الماضي في إحدى محطات المحروقات في المنطقة تخلله إطلاق نار. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه “بتاريخ 3 / 7 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال – البقاع، منازل أشخاص شاركوا بإشكال وقع في 29 / 6 / 2021 على خلفية تعبئة محروقات داخل إحدى محطّات المنطقة، وتخلّله إطلاق نار من أسلحة مختلفة “. وأضاف البيان أن الدورية ضبطت “كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر متنوّعة، وعملات مزوّرة من فئة المئة دولار، إضافةً إلى كمية من الكوكايين وحبوب الكبتاجون”.

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