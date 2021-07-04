الدبيبة: الحكومة الليبية ملتزمة بإجراء الانتخابات فى موعدها

جدة - نرمين السيد - وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إن حكومة الوحدة الوطنية ستوفر كل الدعم لحماية الانتخابات وإعداد خطة تشمل تأهيل 30 ألف شرطى لتأمين صناديق الاقتراع، وضمان نزاهة العملية وعدم التلاعب بها.

وأضاف أن فتح سجل الناخبين خطوة مهمة جدا لبدء عملية الانتخابات، محذرا الليبيين من خطورة العزوف عن التصويت.

كما جدد الدبيبة التعهد بمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ السلم الأهلى الليبى، قائلا "حريصون على تحقيق التداول السلمي للسلطة"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

من جهته، أكد السفير الأمريكى فى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال كلمته فى المؤتمر، أن "الانتخابات ستخلص ليبيا من التأثير الخارجى للتدخل فى شؤونها".

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا، أعلنت مساء الجمعة، فشل ملتقى الحوار السياسى الليبى المنعقد فى مدينة جنيف السويسرية، بالتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة فى البلاد بموعدها المحدد.