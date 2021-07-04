الكاظمى: طلبنا من أمريكا وإيران عدم تصفية حساباتهما فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى: "طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم فى العراق. لقد كنّا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع. وعلينا اختيار طريق الحوار السياسى لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة".

وأضاف الكاظمى أن حكومته تتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، للتحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي.

وتابع: "الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، وهو حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقق"، مشيرا إلى أن النجاح فى مفاوضات فيينا سيؤثر إيجاباً على المنطقة، كما سيخدم استقرار العراق.