الكرملين: أمريكا تقف وراء حادثة المدمرة البريطانية

جدة - نرمين السيد - ولوح بيسكوف فى حوار على قناة "روسيا ــ 1" اليوم الأحد، إلى تورط الولايات المتحدة فى الحادثة قائلا: "أعتقد أن استخباراتنا تعرف بطبيعة الحال من اتخذ هذا القرار، فوضع خطط بشأن مضمون مثل هذه العمليات يجرى حسب اعتقادى على أيدى الزملاء الكبار وراء المحيط".
وفى معرض تعليقه على إمكانية تكرار مثل هذه الحوادث، أضاف بيسكوف "لست من دعاة مناقشة مثل هذه السيناريوهات، ولكن من الواضح أن رد روسيا سيكون صارما بطبيعة الحال".
ولفت بيسكوف إلى ما جاء مؤخرا من تصريحات بخصوص الموضوع على لسان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والتى مفادها أن طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية كانت تحلق فى أجواء المنطقة لحظة وقوع الحادثة بهدف الكشف عن كيفية رد القوات الروسية عليها.
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