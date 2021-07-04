روسيا: أى استفزاز على طريقة السفينة البريطانية يستلزم ردًا قويًا

جدة - نرمين السيد - شدد الكرملين الروسى، اليوم الأحد، على أن "أى استفزاز مماثل لتحركات السفينة الحربية البريطانية التى دخلت بشكل غير قانونى إلى مياهها الإقليمية قرب شبه جزيرة القرم، الشهر الماضى، يستلزم ردًا قويًا من موسكو"، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.





وكانت روسيا استدعت السفير البريطانى فى موسكو، لتوجيه توبيخ دبلوماسى رسمى، بعدما انتهكت السفينة الحربية "اتش.ام. إس ديفيندر" المياه الإقليمية لروسيا. وكانت روسيا ضمت جزيرة القرم الأوكرانية فى 2014 وفرضت سيطرتها التامة عليها، إلا أن بريطانيا ومعظم دول الغرب تقول إنها المياه الأوكرانية.

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