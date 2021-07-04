أخبار اليمن : شرف مشددا : إنهاء العدوان ورفع الحصار والجنوح للسلام

شرف مشددا : إنهاء العدوان ورفع الحصار والجنوح للسلامبحث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، والوفد المرافق الذي يزو اليمن حالياً مجالات التعاون بين اليمن واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتطرق اللقاء إلى الأنشطة المشتركة بين اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة ما يتصل بنشاط اللجنة خلال الفترة المقبلة في اليمن.

وفي اللقاء أشاد وزير الخارجية بالأنشطة الإنسانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن والتي تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن العدوان والحصار المفروض على اليمن من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للعام السابع على التوالي.

وأكد ضرورة الضغط على دول العدوان لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان و إنهاء العدوان والحصار والجنوح للسلام.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على استعداد السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لعمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعاملين فيها لما من شأنه أداء مهامهم.

من جانبه استعرض رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنشطة اللجنة في اليمن .. مؤكداً حرص بعثة اللجنة الدولية على تقديم كافة أوجه الدعم الممكن للشعب اليمني بغية التخفيف من معاناته الإنسانية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر اللقاء كبير موظفو مكتب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فريدريكا دوباكسيور ومنسق عمليات اللجنة الدولية في الشرق الأوسط والأدنى يوهانس بروير ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء كاترينا رتز ورئيس دائرة المراسم السفير عبدالغني السعيدي ونائب رئيس دائرة مكتب الوزير السفير وحيد الشامي.

