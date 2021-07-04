قوات الصومال تقتل 15 إرهابيا من حركة الشباب بعد هجوم فى جلمدج

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام صومالية، شنت حركة الشباب الإرهابية هجوما على نقطة تفتيش أمنية لمطار مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية جلمدج، إلا أن قوات الأمن تمكنت من التصدى له.
وأكد مسؤولون حكوميون فى الصومال، مقتل 15 من مقاتلى حركة الشباب خلال الهجوم الإرهابى، حيث هاجم مسلحو الشباب المنطقة فى حوالى الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلى، واندلع القتال بينهم وقوات الأمن، واستمر لمدة ساعة تقريبا.
وقال شهود عيان من السكان إن الوضع أصبح هادئا، بعدما تصدت القوات للهجوم الذى يعد الثانى فى ولاية جلمدج خلال أسبوع، عندما قتل الإرهابيون 20 شخصًا فى هجوم على قاعدة عسكرية للقوات المحلية فى بلدة ويسيل بالمنطقة.
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