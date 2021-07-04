العثور على جثة فتى اسفل جسر في اربد

دوت الخليج - تُحقق الاجهزة الامنية في شرطة اربد بحادثة وفاة فتى يبلغ من العمر 16 عاما وجدت جثته اليوم السبت اسفل جسر طريق اربد الدائري . وقال مصدر أمني ، انه ورد بلاغ لمديريه شرطه اربدبوجود جثه لطفل اسفل الجسر غرب مدينة اربد حيث تم تحرك المجموعات للموقع وتم نقل الجثة للطب الشرعي بناء على طلب الادعاء العام لتحديد سبب الوفاة .

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