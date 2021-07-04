بعد "نائب الجن".. الأمن المصري يحبط عملية تهريب آثار جديدة

أحبطت الأجهزة الأمنية في مصر، قضية تهريب آثار جديدة، الأحد، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية الآثار الكبرى التي يُتهم فيها البرلماني السابق، علاء حسنين، المعروف إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت" ورجل الأعمال الشهير، حسن راتب.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، إنه تم القبض على 3 أشخاص قبيل تمكنهم من بيع تمثال أثري، خلال تواجدهم بإحدى محطات القطار وجه بحري القاهرة.

وبحسب المصدر، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط المشتبه فيهم الثلاثة بعد نزولهم من القطار بمحطة "إيتاي البارود" بمحافظة البحيرة.

ونزل المشتبه بهم وبحوزتهم حقيبة يد داخلها تمثال "غرانيتي"، يشتبه في أن له طابع أثري مهم.

واعترف المشتبه فيهم بعثورهم على التمثال المضبوط في بلدتهم، وقالوا إنهم توجهوا لمدينة "إيتاي البارود" بالبحيرة من أجل بيعه لأحد الأشخاص.

وحسب المصدر، فإن أجهزة الأمن تبذل جهودا للقبض على الشخص الذي كان من المفترض أن يبيع له المتهمون التمثال، وكل من له علاقة بنهب وبيع الآثار.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، فيما جرى انتداب لجنة من المجلس الأعلى للآثار بغرض الاطلاع على التمثال المضبوط.