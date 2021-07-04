السعودية: 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام دون تصريح

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءا من تاريخ 5 يوليو 2021، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذى الحجة، بغرامة مالية قدرها 10000 ريال.

وأشار المصدر السعودى إلى أن ذلك بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من تفشى الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه فى حال تكرار المخالفة ستتضاعف العقوبة.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وأفاد فى الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم فى جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.