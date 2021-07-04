بلومبيرج: الإمارات الأكثر تلقيحا ضد كورونا فى العالم

وأوضحت الوكالة أن دولة الإمارات تفوقت على سيشيل لتصبح الأكثر تلقيحا ضد "كوفيد-19"، حيث قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفى لتغطية 72.1 % من سكانها بجرعتين.
وفى هذا السياق، قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتى، عبد الرحمن العويس، أن هذا الإنجاز العالمى الجديد "يضاف إلى سجل إنجازات الدولة فى مواجهة جائحة كورونا، كما يعد بمثابة شهادة تقدير دولية للحملة الوطنية للتطعيم التى أطلقتها الإمارات، وتواصل تحقيق أهدافها يوما بعد يوم".
وتابع: "الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة الرشيدة قادتنا إلى مواجهة تحديات كوفيد-19 بكفاءة وفعالية كبيرة، واليوم تتبوأ دولة الإمارات وبجدارة مقعد الريادة العالمية على صعيد الدول الأكثر تلقيحا ضد فيروس كورونا".
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