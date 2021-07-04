فيديو.. ارتفاع ضحايا تحطم طائرة عسكرية فى الفلبين إلى 45 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وفى حصيلة سابقة، قال العميد فى الجيش الفلبينى ويليام لورينزو، إن الكارثة أدت إلى مقتل 29 شخصا وفقدان 17 آخرين، فيما نقل 50 مصابا إلى المستشفى لتلقى العلاج، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأوضح قائد الجيش الفلبينى سيريليتو سوبيجانا فى تصريحات سابقة إن طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 تحطمت بعدما لم تتمكن من الهبوط على المدرج وسط محاولات لاستعادة السيطرة عليها.

وقع الحادث على بعد كيلومترات قليلة من مطار جولو بإقليم سولو فى أقصى جنوب البلاد، حيث كان يخوض الجيش حربا طويلة فى مواجهة متشددين إسلاميين من جماعة أبو سياف وفصائل أخرى.

واستبعد المتحدث باسم الجيش الكولونيل إدجارد أريفالو وجود مؤشر على وقوع أى هجوم على الطائرة، لكنه قال إن التحقيق فى الحادث لم يبدأ وإن الجهود تركز على الإنقاذ.