فيديو.. انفجار شاحنة ألعاب نارية على شاطئ ولاية ماريلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن موظفا بشركة للألعاب النارية أصيب بجروح طفيفة، ولم يصب أى شخص آخر، بحسب قناة "روسيا اليوم". وأشارت إلى أن الحادث وقع فى حوالى الساعة 10:15 من صباح يوم الأحد، وأن مكان الحادث كان مزدحما وقت الانفجار لكن المنطقة المحيطة بالشاحنة كانت مغلقة على ما يبدو.

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