رابط حجز موعد لقاح كورونا في المغرب 2021 عبر موقع liqahcorona.m البوابة الوطنية لحملة التلقيح المغربية 

رابط حجز موعد لقاح كورونا في المغرب 2021 حيث أن حجز موعد لقاح كورونا هو أحد أكثر التساؤلات التي يتم طرحها في هذا التوقيت بشكل كبير من قبل الكثير من الأشخاص في جميع البلاد بشكلٍ عام، وفي دولة المغرب بشكل خاص وذلك بالتزامن مع تنويه وزارة الصحة المغربية على ضرورة إجراء التسجيل لحجز موعد للحصول على لقاح كورونا. وذلك بعدما أعلنت الحكومة المغربية رسميا عن شراء لقاح كورونا وتوفيره لكافة الأشخاص في جميع المدن، كما شددت ان الحصول على اللقاح يتطلب التسجيل الكترونيا في البداية وأن يتم ذلك من خلال الموقع الالكتروني الذي حددته وزارة الصحة المغربية، متابعة موقع التكوين الوطني والمهني النتائج، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال كيفية حجز موعد لقاح كورونا في المغرب وكذلك طرح الرابط المستخدم في الحجز.

خدمة حجز موعد لقاح كورونا بالمغرب 2021

شهدت الفترة الأخيرة اهتمام الدول العربية ودول العالم بشكل عام بالحصول على لقاح كورونا ومن بينهم الملكة المغربية، وقد قامت الوزارة بطرح خدمة تحديد الموعد والحجز بشكل مسبق الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الذي تم تحديده من قبل الوزارة، كما تم تحديد الأماكن الخاصة بالحصول على لقاح كورونا في المغرب، حيث تتيح أيضا الوزارة امكانية التعرف على اقرب مكان لتقديم لقاح كورونا من المواطنين في المغرب، على ان يتم ذلك من خلال الدخول الى الموقع الخاص بوابة الوطنية لحملة التلقيح في المغرب ، ومن ثم التعرف على أماكن الحصول على اللقاح وتحديد الأقرب الى المستخدم.

رابط حجز موعد لقاح كورونا في المغرب 2021

خطوات حجز موعد لقاح كورونا بالمغرب 2021 حيث يمكن اجراء خدمة حجز موعد لقاح كورونا للتسجيل والحصول على اللقاح الكترونيا من قبل كافة المتواجدين في المغرب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.