توثيق العقود في التأمينات الاجتماعية النظام الجديد بالطريقة الصحيحة خلال دقائق

توثيق العقود في التأمينات الاجتماعية النظام الجديد بأسهل طريقة، قامت وزارة التأمينات الاجتماعية بإرسال إيميل لأصحاب المنشآت، تُلزمهم بتوثيق العقد إذا كانت ترغب تلك المُنشأة في تسجيل موظف سعودي، كانت تلك الخاصية اختيارية فيما سبق ولكنها أصبحت الآن إلزامية، لذا لن يتمكن صاحب مُنشأة من تسجيل موظف سعودي إلا بعد توثيق العقد بينك وبينه، لذا سنتناول اليوم طريقة توثيق العقود في التأمينات الاجتماعية النظام الجديد خطوة تلو الأُخرى حتى تنتهي من توثيق العقد.

توثيق العقود في التأمينات الاجتماعية النظام الجديد

يتم الدخول إلى حساب المُنشأة في التأمينات الاجتماعية ثم اختيار الأيقونة الخاصة بإضافة مُشترك سعودي من الصفحة الرئيسية، بعد ذلك سوف يتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية والاسم، على أن يتطابق الاسم الذي قمت بإدخاله مع الاسم المكتوب في هويتك الوطنية، بعدها قم بالضغط على بيانات الاتصال للتحقق من بيانات الاتصال الخاصة بالموظف ثم اضغط على على الإقرار بالموافقة، في الخطوة الأخيرة قم بالضغط على أيقونة توثيق العقود وإدخال المنصب الوظيفي والمدينة التي يعمل بها بالإضافة إلى رقم حسابه المصرفي والبنك الذي يتعامل معه.

توثيق العقود إلكترونياً تبعاً للتأمينات الاجتماعية

يتم إضافة المدة المنوط بها في عقد وزارة الموارد البشرية لمدة 90 يوم ويُسمح بإمدادها ل 90 يوم أخرى حتى الموافقة من قبل الطرفين، وعن عدد ساعت العمل يتم ملئها على أن تكون أسبوعية لا تتجاوز 48 ساعة أو يومية لا تتجاوز 8 ساعات، وعدد أيام العمل أسبوعياً لا تتجاوز 6 أيام وعدد أيام الإحارة السنوية 21 يوم لأول خمسة سنوات وبعد ذلك تنتقل إلى 30 يوم ثم تاريخ بداية ونهاية العقد وهناك مؤسسات تحدد المدة وهناك لا تحددها ، على أن يلتزم الطرف الراغب بإنهاء العقد بإشعار الطرف الأخر خطياً في غضون مدة لا تقل عن 60 يوم، وهذا البند اختياري إذا أشارت إليه يتم إضافته إلى بنود العقد ثم يتم الضغط على حفظ.

الخيارات المتاحة أمام الموظف أو العامل

يتم الرجوع إلى الصفحة الرئيسية وسيتم حفظ جميع المعلومات بنجاح وسيتم إرسال رسالة إلى المُشتري (أي الموظف أو الطرف الثاني من العقد)، وعليه عدم تجاهل الرسالة وفي حال حدوث ذلك يتم إلغاء العقد بعد مرور 7 أيام، وفي حال رفض العقد سيُطلب منه تحديد أسباب الرفض وإرسالها إلى صاحب العمل، أما إذا وافق على العقد يتم على الفور توثيق العقد وبتلك الطريقة يكون العقد مُكتمل الأركان تعاقدياً.

فقد أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية مبادرة تخص توثيق العقود إلكترونياً، والتي تبحث من خلالها في تسهيل مثل تلك الخدمات على المواطن السعودي، حتى يتمكن كل مواطن من توثيق عقوده دون التعرض للضرر على صحته وصحة أسرته ومنهاً للإزدحام، لذا قدمنا لكم اليوم كافة المعلومات الكاملة التي تخص توثيق العقود في التأمينات الإجتماعية إلكترونياً بالنظام الجديد.