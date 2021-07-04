أبو ظبى تحدث إجراءات سفر المواطنين والمقيمين القادمين من الخارج

وأوضحت اللجنة -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- أنه يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص "بى سى آر" عند الوصول وفحص إضافى فى اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحى، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فيتوجب عليهم إجراء فحص "بى سى آر" عند الوصول والحجر الصحى لمدة 7 أيام مع إجراء فحص آخر فى اليوم السادس.
وفيما يخص غير المطعمين، أشارت اللجنة إلى أنه يتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص "بى سى آر" عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحى، بالإضافة إلى إجراء فحص آخر فى اليوم السادس وفى اليوم الـ12.. موضحة أن القادمين من الوجهات الأخرى يتوجب عليهم إجراء فحص "بى سى آر" عند الوصول والحجر الصحى لمدة 12 يوماً مع إجراء فحص آخر فى اليوم الـ11.
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