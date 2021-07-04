حريق بمستودع للمواد الكيماوية فى الأردن

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة فى مديريات دفاع مدنى غرب إربد وشرق إربد وعجلون والبلقاء تتعامل مع حريق داخل مستودع يحتوى على مواد كيماوية تستخدم لاغراض الطباعة بمنطقة وادى الريان فى الشونة الشمالية بمحافظة إربد.

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