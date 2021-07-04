موزمبيق.. مقتل 31 شخصا وإصابة 11 آخرين بحادث مرور 

لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب 11 آخرون بحروح خطيرة إثر تصادم شاحنتين وحافلة ركاب في موزمبيق.
وأوردت إذاعة "راديو موزمبيق" أن الحادث، الذي وقع ليلة الأحد في منطقة تافيرا بمقاطعة مابوتو.
ونقلت الإذاعة عن كريستينا مافومو رئيسة إدارة منطقة مانهيكا قولها صباح اليوم: "قتل 31 راكبا من أصل 57، وأصيب 11 آخرون".
فيما قال المسؤول آخر هذا الصباح لـ"راديو موزمبيق" إن الطريق الوطني رقم واحد في منطقة تافيرا حيث وقع الحادث، بات غير سالك حتى صباح اليوم.
من جهته رجح المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة مابوتو خواريز مارتينز، أن الحادث ربما نتج عن السرعة المفرطة وضعف الرؤية على الطريق.
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