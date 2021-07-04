مقتل 4 جنود بكمين نصبه مسلحون وسط مالي 

أعلن جيش جمهورية مالي أن 4 جنود قتلوا بكمين نصبه مسلحون لدوريتهم وسط البلاد.

مقتل 4 جنود بكمين نصبه مسلحون وسط ماليفرنسا تستأنف العمليات المشتركة مع مالي وتعلن تحييد قيادات لـ"داعش" بالصحراء الكبرى

وقال: "الدورية تعرضت لكمين قرب بلدة لير صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود في حصيلة أولية".

ويقاتل الجيش في وسط البلاد متشددين مرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

ويأتي الهجوم، عقب إعلان فرنسا الجمعة الماضي، أنها استأنفت العمليات العسكرية المشتركة مع مالي بعد تعليقها في أعقاب انقلاب.

ونشرت فرنسا ما يزيد على 5 آلاف من قوات مكافحة الإرهاب في مالي للمساعدة في قتال المتشددين.