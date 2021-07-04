أعلن جيش جمهورية مالي أن 4 جنود قتلوا بكمين نصبه مسلحون لدوريتهم وسط البلاد.
مقتل 4 جنود بكمين نصبه مسلحون وسط ماليفرنسا تستأنف العمليات المشتركة مع مالي وتعلن تحييد قيادات لـ"داعش" بالصحراء الكبرى
وقال: "الدورية تعرضت لكمين قرب بلدة لير صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود في حصيلة أولية".
ويقاتل الجيش في وسط البلاد متشددين مرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.
ويأتي الهجوم، عقب إعلان فرنسا الجمعة الماضي، أنها استأنفت العمليات العسكرية المشتركة مع مالي بعد تعليقها في أعقاب انقلاب.
ونشرت فرنسا ما يزيد على 5 آلاف من قوات مكافحة الإرهاب في مالي للمساعدة في قتال المتشددين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 4 جنود بكمين نصبه مسلحون وسط مالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.