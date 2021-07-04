الآن نتائج التعليم المتوسط احصل على النتيجة من خلال البيام الوطني 2021

عاش طلاب مرحلة المتوسط أو ما يطلق عليها المرحلة طلاب المرشحين في الجزائر جو ملئ بالقلق والتوتر في الأيام الماضية بسبب إنتظار النتيجة والتي يبحث الآباء والأبناء عنها لمعرفة مصير الطالب والإستعداد للمرحلة القادمة ومعرفة مصيرة، ومع تزايد حالات البحث حول جوجل تم إطلاق نتيجة المتوسط من قبل وزارة التربية الوطنية منذ قليل قبل بضع دقائق للفصل الدراسي الثاني لعام 2021، وتأتي النتائج على هيئة مفاجأة حيث ترتفع نسبة النجاح للمرة الأولي منذ أكثر من ست سنوات متتاليه وتصل نسبة النجاح لهذا العام حوالي 64.5% من بين 600 وواحد وأربعين ألف مرشح من جميع الولايات في الجزائر.

إرتفاع نسبة النجاح في مرحلة المتوسط

نسبة النجاح:

تعتبر نسبة النجاح بالجزائر لهذا العام غير متوقعة خاصةً أن وزارة التربية الوطنية إعتادت منذ عدة سنوات على عدم التحصيل العالي في نسبة النجاح، ويرجع إرتفاع معدل النجاح لهذا العام للاختلاف الجذري في تغيير خطة الإمتحانات لهذا العام، فقد تم تطبيق نظام التفويج للمرحلة المتوسطة منذ بداية العام الماضي حيث يعتبر نظام كورونا جعل الطلاب مضطرة إلي الإلتزام بالقوانين التي تم تطبيقها فقد تم تطبيق نظام التعليم عن بعد كتباعد إجتماعي بسبب الإنتشار لفيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة والعديد من القوانين التي أدت لنجاح العملية الدراسية لهذا العام مثل التناوب للمرشحين، ويتسائل الكثير من المرشحين عن خطوات الحصول على النتيجة في جميع ولايات الجزائر.

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رابط نتيجة الديوان الوطني مرحلة التعليم المتوسط:

نتائج الديوان الوطني:

يتسائل الطلاب وأولياء الأمور عن هل يمكن لأيّ شخص الحصول على النتيجة دون الطلاب أو أولياء الأمور ويجب الإطمئنان من هذا الاتجاه حيث أكدت هيئة الديوان الوطني على السرية التامة للنتائج على الموقع فقط، مع الحرص على عدم مشاركة رقم التسجيل الخاص بك مع أيّ شخص.