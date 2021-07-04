كيف تتعرف على رقم حساب الكهرباء وطريقة دفع الفاتورة، تعمل الجهات الحكومية بالمملكة السعودية بأقصي جهد لتوفير جميع وسائل الدفع عبر شبكة الإنترنت لتوفير الحماية والراحة لكل مواطن، ولذلك وفرت الشركة السعودية للكهرباء العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن هذه الخدمات طرق التعرف على الرقم الخاص بحساب الكهرباء وأيضًا توفير خدمة دفع فاتورة الكهرباء لكترونيًا.

كيف تتعرف على رقم حساب الكهرباء وطريقة دفع الفاتورة

يمكن الآن معرفة رقم حساب الكهرباء ودفع الفواتير الشهرية بكل بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة السعودية للكهرباء عبر شبكة الإنترنت وبخطوات بسيطة سوف نوضحها لك في السطور القادمة.

يجب أولاً فتع موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي على شبكة الإنترنت والدخول على الحساب الخاص بك أو إنشاء حساب إذا كان لا يوجد حساب.

ثم يجب الضغط على أيقونة خدمة الفواتير.

قم بعد ذلك بإدخال رقم حسابك، وسوف يظهر لك بعد ذلك رمز قم بإدخال هذا الرمز ايضًا.

ثم يجب الضغط على خانة العرض هكذا سوف يتم عرض جميع البيانات الخاصة بالفاتورة.

الدخول على موقع شركة الكهرباء الرسمي

ثم بعد ذلك يجب النقر على القسم الخاص بالخدمات الأون لاين حيث أنه سوف يمكنك من التعرف على الرقم الخاص بحسابك و دفع الفاتورة عبر شبكة الإنترنت بدون أي عناء.

ثم بعد ذلك من خلال الخدمات قم باختيار الخدمات المتوفرة وقم بعد ذلك بالنقر على الاستعلام عن الفواتير.

يجب بعد ذلك لإتمام عملية الدفع أون لاين اختيار المدينة التي تقيم بها وأيضًا كتابة الأسم المسجل على الفاتورة وأيضًا وضع الرقم الخاص بعداد الكهرباء.

وبعد الإنتهاء من جميع الخدمات التي تم ذكرها يجب النقر على كلمة الأستعلام لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالفاتورة ورقم الحساب.

يجب الدخول رابط الموقع الرسمي لشركة الكهرباء.

النقر على الخدمة الخاصة بإستعراض الفاتورة الخاصة بالكهرباء

ثم بعد ذلك سوف يتم فتح صفحة يطلب منك فيها إدخال رقم حسابك ورقم العداد قم بوضعهم.

وبعد ذلك يجب عليك وضع رقم القومي الخاص بك.

ثم إدخال البريد الإلكتروني ورقم المرور الخاص بك.

بعد ذلك يجب النقر على عرض الفاتورة وسوف يظهر الفاتورة الشهرية وقيمتها وبذلك يمكنك دفع فاتورتك الشهرية أون لاين بكل بساطة.

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