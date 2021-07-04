إصابة رئيس وزراء لوكسمبورج بكورونا ونقله للمستشفى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الحكومة فى بيانها، إلى أن "رئيس الوزراء خضع 24 ساعة لفحوصات إضافية"، بحسب قناة "روسيا اليوم". وأضافت: "ثبتت إصابة بيتيل بفيروس كورونا قبل أسبوع، بعد أقل من 48 ساعة من قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، حيث التقى مع 26 من قادة الاتحاد الأوروبى الآخرين".

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