استهداف قاعدة أمريكية فى سوريا بهجوم صاروخى

جدة - نرمين السيد - وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الصواريخ سقطت فى مساكن الحقل، بعد انطلاقها من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية فى ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربى نهر الفرات.

وكانت القاعدة الأمريكية فى حقل العمر "أكبر الحقول النفطية فى سوريا" تعرضت لهجوم بقذائف صاروخية، وذلك عقب قصف جوى أمريكى لمواقع تابعة لميليشيا الحشد الشعبى العراقى فى ريف البوكمال، التابع لدير الزور، على الحدود بين العراق وسوريا.

وسقطت عدة قذائف مدفعية فى "حقل العمر" النفطى ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقى، مساء الاثنين الماضى، حيث تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت فى الموقع المستهدف.

وأوضح المرصد السورى أن الميليشيات الإيرانية فى منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأميركية من مواقعها فى ريف دير الزور.