الان رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل موقع الديوان الوطني نتائج البيام

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل، نستعرض معكم اليوم عبر موقع الديوان الوطني نتائج البيام bem 2021، تم بالفعل إعتماد نتيجة معظم الوحدات التعليمية في الجزائر بعد طول انتظار وترقب من قبل أولياء التلاميذ، ونتيجة إستمرار تفشي وباء كورونا، يتوجب عليك التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع علي معدل درجاتك بسهولة، في الوقت نفسة نجد تخصيص بعض المواقع الإلكترونية ومنها موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأعلنت عنة رسميا وزارة التربية والتعليم في الجزائر وتم تفعيلة صباح اليوم، لتصبح النتائج متاحة وامكانية استخراج المعدل سهلة وميسرة، وسوف نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني رابط استخراج المعدل فتابعونا.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل

نتيجة اعلان وزارة التعليم إعلان النتائج عبر رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل، وذلك عبر موقع الديوان الوطني نتائج البيام 2021 ومن ثم تتمكن من استخراج معدلك بسهولة عبر رابط الموقع، خاصة إن الألف من الأسر حصل علي نتائج المرحلة الابتدائية سانكيام عبر رابط الموقع نفسة، وأصبح الموقع الأول والأشهر لأولياء التلاميذ وكذلك للمتمدرسين في الجزائر، ونترقبها معكم بحلول الرابعة مساء 4.00 وهو الموعد المعلن عنة من قبل الوزارة علي صفحتها الرسمية، وسوف نستعرض لكم خطوات استخراج المعدل، واليكم الفيديو بمذيد من التوضيح

رابط استخراج المعدل 2021

يمكنكم استخراج المعدل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الجزائر، موقع فضاء أولياء التلاميذ وكذلك رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل، واليكم الخطوات المتبعة لاستخراج معدل المتمدرسين

توجة الي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

قم بإدخال رقم التسجيل المكون من 8 أرقام.

ادخل الكود الخاص والمكون من 4 ارقام.

ونوضح لحضراتكم انة برغم من صعوبة أوضاع الدراسة في جميع المدارس هذا العام، خاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد covide 19، إلا أن نتائج التلاميذ مطمئنة ونسب النجاح مرتفعة بصورة واضحة، ونتمني لجميع أبناءنا الطلاب مزيد من النجاح في مراحل التعليم القادمة، في الوقت نفسة نؤكد علي ضرورة إتباع كافة الخطوات السابقة، وذلك لضمان استخراج المعدل بدون الذهاب إلى المدرسة عبر رابط الموقع الإلكتروني.