موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 عراق برقم الامتحاني فقط

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 عراق وذلك فى ظل استمرارية تفعيل إمكانيات الحصول على نتائج السادس الابتدائي داخل العراق التي يتزايد بكثافة معدلات البحث عليها بصورة ملحوظة وذلك بعد الاشارة على ارتفاع نسب نجاح الطلاب والطالبات مقارنة بالعام الماضي وتجاوزها حد 93% فى كافة المحافظات العراق، ولهذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بشكل مؤخر اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على انتهاء كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي انتهت بشكل متتابع ومتتالي على مستوى كل محافظة من محافظات العراق، لتبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية باعلان نتائج المدينة التي انتهي فيها عمليات التصحيح ورصد الدرجات مدينة تلو الأخرى، بشكل استطاع ان يشكل مصدر اهتمام لدى طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالعراق، على غرار هذا الامر ارتفعت معدلات البحث على جوجل حول الحصول على تلك النتائج التي تشكل مصدر اهتمام الآلاف الطلاب، لهذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم الان اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي وكذلك طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

بامكانكم عند زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الحصول على نتائج السادس الابتدائي بالعراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحان فور تعبئة جميع البيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني، عليه نستعرض ونوافيكم كافة المستجدات المطروحة حيال تلك النتائج على رأس الساعة