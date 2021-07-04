الان نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق جميع المحافظات بالاسم رباعي موقع وزارة التربية

الان نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق، محركات البحث تتزايد يوما بعد يوم لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية في العراق برقم المقعد والاسم رباعي، وخاصة إن وزارة التربية والتعليم تتبع نظام تتابعي في عرض النتائج الخاص بطلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية، علما بأن موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم يعرض النتائج بطريقة pdf، ومن ثم يتمكن الطالب أو ولي الأمر استخراج الشهادة بعد إدخال رقم المقعد والأسم رباعي، والجدير بالذكر أن النتيجة تظهر بصورة كلية للطالب في اليوم الأول، وتفصيليا بمجموع الدرجات الخاص بكل مادة علمية درسها الطالب في اليوم الثاني، ولكي تتمكن من الإطلاع علي معدل درجاتك تابع كافة التفاصيل التي نسردها لكم من خلال موقعنا.

الان نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق

نستكمل معكم تفاصيل استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق، حيث انة في ظل عدد كبير من الإجراءات التي قامت بها معظم الدول العربية بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، تم تفعيل رابط مخصص للطلاب والطالبات في العراق، وذلك ليتمكن أبنائنا الطلاب في الشهادة الإبتدائي من خلال الموقع، إن يستخرجوا نتائجهم بنقرة زر دون الحاجة الي ترك المنزل والتعرض الي خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحتي اللحظة الحالية لم يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية وتجري أعمال التصحيح والمراجعة النهائية، وفي ظل ما تم تدوالة حتي اللحظة إن النتيجة سوف تظهر خلال ساعات معدودة من الآن عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 جميع المحافظات

الان نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق برقم المقعد والاسم رباعي، ولمزيد من التوضيح حول كيفية استخراج النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يتوجب عليك إتباع الخطوات الموضحة

الخطوة الأولى هي زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانيا عليك إختيار أيقونة الصف السادس الابتدائي.

الآن يتوجب عليك التسجيل عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة.

عليك تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة وهي متمثلة في الإسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك، وكذلك رقم المقعد الخاص بك.

قم بمراجعة كافة البيانات التي ادخلتها للموقع.

الآن إضغط عرض النتيجة، وأنتظر لبضع ثواني وسوف تظهر نتيجتك علي الفور.

في حالة عدم ظهور نتيجتك علي الفور، يمكنك ترك تعليق لطلب المساعدة في صندوق التعليقات الموجود اسفل الخبر، وسوف نقدم المساعدات فورا، وفي الوقت نفسة يمكنكم مشاهدة الفيديو الموضح في المقال وإتباع الخطوات، حتي تتمكن من استظهار معدل درجاتك علي الفور، عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق، ونبلغكم إن معدل الدرجات مرتفع في معظم المحافظات.

موعد إعلان نتائج المحافظات

وتستمر مراقبة كافة المواقع المعن عنها رسميا للحصول علي نتائج الشهادة الابتدائية في العراق، خاصة إن وزارة التربية أكدت علي اعلانها أون لاين، عبر رابط الموقع الرسمي الذي خصصتة الوزارة للعام الحالي، وسوف تنتهي أعمال رصد كافة الدرجات في غضون ساعات معدودة، ليتمكن طلاب جميع المحافظات من معرفة نتائجهم.

والجدير بالذكر أن بعض المحافظات كان لها الأسبقية في ظهور النتيجة، ومنها الرصاف ومحافظة النجف وكذلك محافظة الكرخ، ومن ثم تتوالي النتائج في الظهور تباعا، وسوف تستمر تغطية الحدث عبر موقعنا ونطلعكم لحظة بلحظة علي كل جديد، وكذلك المحافظات التي تظهر بها النتيجة، ولذلك يتوجب عليكم متابعة الموقع المشار الية لضمان الحصول علي نتيجتك فور الإعلان عنها.

قائمة اسماء الطلاب الاوائل

ونعرض لحضراتكم قائمة اسماء الاوائل والذين نجحوا بتفوق واستطاعوا ان يحصدوا معدل درجات اعلي من الآخرين، ونتمني التفوق لهم دائما