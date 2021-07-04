موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021 قد أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية الجزائرية بشكل رسمي، حيث أعلنت أنه تم تحديد الموعد الخاص بموعد استخراج أو ظهور النتائج الخاصة بشهادة التعـليم المتوسـط بيـام دورة 2021 حيث عانت الوزارة من الشائعات التي انتشرت وطالت المواعيد الخاصة بإعلان نتائج البـيام والذي أثار القلق بين طلاب مرحلة التعليم الـمتوسط وأقلقهم، وسوف نقوم في مقالنا هذا بالتعرف على موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الجزائر.موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021
- قامت وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن إعلان نتائج هذا العام يوم الأحد 4 يوليو.
- حيث أن الوزارة أعلنت أنه تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق الامتحانات من أجل الإعلان عنها من خلال موقع www.bem.onec.dz.
- هذا الموقع تم تخصيصه من أجل الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط.
- وذلك حيث قد أعرب الكثير من أولياء الأمور عن قلقهم لمعرفة مصير أبنائهم في هذه المرحلة التعليمية الهامة.
- ومن المعتاد أن يتم استخراج كشف نقاط نتائج التعليم المتوسط وذلك كما كان الحال في الماضي.
- ولكن سوف يتم استخراج كشف نقاط شهادة التعليم وذلك بعد عدة أيام
يمكن للطالب أو ولي الأمر معرفة نتائجهم فى التعليم المتوسط من خلال الدخول إلى موقع نتائج شهاده التعليم المتوسط وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات لنتائج البيام من خلال الرابط التالي www.bem.onec.dz.
- يتم إدخال رقم التسجيل وكتابة الرقم السري.
- الضغط على استظهار النتيجة.
- بعد ظهور النتيجة مباشرة قد أعلن الديوان الوطني للامتحانات عن بدء موعد سحب الكشوف الخاصة بالنقاط للتعليم المتوسط، والذي يبدأ من يوم 6 يوليو وحتى يوم 4 أغسطس القادم.
- وذلك من خلال نفس موقع نتائج البيام ومن خلال رقم التسجيل الخاص بالطالب والرقم السرى له.
- يتم حصول الطالب على سحب كشف نقاط في ملف pdf يطبعه الطالب ويحتفظ به
قد تعرفنا في مقالنا هذا على كافة التفاصيل الخاصة بموعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021م، وكيفية طباعة كشف الدرجات بصيغة pdf.
الوسوم
موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021 قد أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية الجزائرية بشكل رسمي، حيث أعلنت أنه تم تحديد الموعد الخاص بموعد استخراج أو ظهور النتائج الخاصة بشهادة التعـليم المتوسـط بيـام دورة 2021 حيث عانت الوزارة من الشائعات التي انتشرت وطالت المواعيد الخاصة بإعلان نتائج البـيام والذي أثار القلق بين طلاب مرحلة التعليم الـمتوسط وأقلقهم، وسوف نقوم في مقالنا هذا بالتعرف على موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الجزائر.موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021
- قامت وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن إعلان نتائج هذا العام يوم الأحد 4 يوليو.
- حيث أن الوزارة أعلنت أنه تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق الامتحانات من أجل الإعلان عنها من خلال موقع www.bem.onec.dz.
- هذا الموقع تم تخصيصه من أجل الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط.
- وذلك حيث قد أعرب الكثير من أولياء الأمور عن قلقهم لمعرفة مصير أبنائهم في هذه المرحلة التعليمية الهامة.
- ومن المعتاد أن يتم استخراج كشف نقاط نتائج التعليم المتوسط وذلك كما كان الحال في الماضي.
- ولكن سوف يتم استخراج كشف نقاط شهادة التعليم وذلك بعد عدة أيام
يمكن للطالب أو ولي الأمر معرفة نتائجهم فى التعليم المتوسط من خلال الدخول إلى موقع نتائج شهاده التعليم المتوسط وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات لنتائج البيام من خلال الرابط التالي www.bem.onec.dz.
- يتم إدخال رقم التسجيل وكتابة الرقم السري.
- الضغط على استظهار النتيجة.
- بعد ظهور النتيجة مباشرة قد أعلن الديوان الوطني للامتحانات عن بدء موعد سحب الكشوف الخاصة بالنقاط للتعليم المتوسط، والذي يبدأ من يوم 6 يوليو وحتى يوم 4 أغسطس القادم.
- وذلك من خلال نفس موقع نتائج البيام ومن خلال رقم التسجيل الخاص بالطالب والرقم السرى له.
- يتم حصول الطالب على سحب كشف نقاط في ملف pdf يطبعه الطالب ويحتفظ به
قد تعرفنا في مقالنا هذا على كافة التفاصيل الخاصة بموعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021م، وكيفية طباعة كشف الدرجات بصيغة pdf.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.