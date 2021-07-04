موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021 قد أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية الجزائرية بشكل رسمي، حيث أعلنت أنه تم تحديد الموعد الخاص بموعد استخراج أو ظهور النتائج الخاصة بشهادة التعـليم المتوسـط بيـام دورة 2021 حيث عانت الوزارة من الشائعات التي انتشرت وطالت المواعيد الخاصة بإعلان نتائج البـيام والذي أثار القلق بين طلاب مرحلة التعليم الـمتوسط وأقلقهم، وسوف نقوم في مقالنا هذا بالتعرف على موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الجزائر.

قامت وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن إعلان نتائج هذا العام يوم الأحد 4 يوليو.

حيث أن الوزارة أعلنت أنه تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق الامتحانات من أجل الإعلان عنها من خلال موقع www.bem.onec.dz.

هذا الموقع تم تخصيصه من أجل الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط.

وذلك حيث قد أعرب الكثير من أولياء الأمور عن قلقهم لمعرفة مصير أبنائهم في هذه المرحلة التعليمية الهامة.

ومن المعتاد أن يتم استخراج كشف نقاط نتائج التعليم المتوسط وذلك كما كان الحال في الماضي.

ولكن سوف يتم استخراج كشف نقاط شهادة التعليم وذلك بعد عدة أيام

موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021رابط نتائج التعليم المتوسط البيام 2021

يمكن للطالب أو ولي الأمر معرفة نتائجهم فى التعليم المتوسط من خلال الدخول إلى موقع نتائج شهاده التعليم المتوسط وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات لنتائج البيام من خلال الرابط التالي www.bem.onec.dz.

يتم إدخال رقم التسجيل وكتابة الرقم السري.

الضغط على استظهار النتيجة.

بعد ظهور النتيجة مباشرة قد أعلن الديوان الوطني للامتحانات عن بدء موعد سحب الكشوف الخاصة بالنقاط للتعليم المتوسط، والذي يبدأ من يوم 6 يوليو وحتى يوم 4 أغسطس القادم.

وذلك من خلال نفس موقع نتائج البيام ومن خلال رقم التسجيل الخاص بالطالب والرقم السرى له.

يتم حصول الطالب على سحب كشف نقاط في ملف pdf يطبعه الطالب ويحتفظ به

قد تعرفنا في مقالنا هذا على كافة التفاصيل الخاصة بموعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021م، وكيفية طباعة كشف الدرجات بصيغة pdf.