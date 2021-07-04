فيديو : شاهد لقاء مشتركة القانونية والادارية ومجلس النقباء حول قانون البلديات واللا مركزية

دوت الخليج - : تاليا تسجيل للقاء الذي عقدته مشتركة القانونية والادارية النيابية مع مجلس النقباء الأحد بخصوص مشروع قانون البلديات واللامركزية .
اللقاء عقد في مجلس النواب برئاسة مقرر اللجنة الدكتور أحمد الخلايلة وحضور كل من رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ، والمهندسين أحمد سمارة الزعبي، و يسار الخيطان نائب نقيب الأطباء البيطريين ، و محمد عمر مندوب نقيب المقاولين .
وقال الخلايلة للمدينة نيوز عقب اللقاء إن اللجنة ليس لديها قوانين جاهزة وإن ما يتم طرحه ويتم التوافق عليه سيؤخذ بالاعتبار مذكرا بان النقابات بيت خبرة لا غنى عنها ..
وتم تسجيل اللقاء واليكموه صوتا وصورة :
المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
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