الدفاع المدني يخمد حريق كبير في جرش .. بالفيديو

دوت الخليج :- تتعامل كوادر الدفاع المدني، في هذه الأثناء مع حريق أشجار وأعشاب جافة في منطقة المصطبة على طريق جرش.

و اخمدت كوادر الاطفاء في مديريه دفاع مدني جرش وبإسناد من مديريات دفاع مدني البلقاء والمفرق وقوات الدرك والشرطة حريقا اتى على مساحات واسعةمن الأعشاب الجافه والأشجار الحرجيه والمثمرة بالقرب من جسر المصطبه حيث بذلت فرق الإطفاء جهود مضنية في عمليات الاخماد وذلك نظرا لطبيعة المنطقة التي تتصف بالتضاريس الصعبة والوعرة دون وقوع اية اصابات بالارواح .