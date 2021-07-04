السعودية تدشن موقع تنسيق حجاج الداخل الإلكترونى بعد تجديده

جدة - نرمين السيد - دشّن نائب وزير الحجّ والعُمرة السعودى، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه بمقر الوزارة بمكة المكرمة، اليوم الأحد، إطلاق موقع المجلس التنسيقى لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل، الإلكترونى على شبكة "الإنترنت"، وذلك بعد تطويره وتحديثه.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقى لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقبانى، أن هذه الخطوة التطويرية ضمن إطار اهتمام المجلس التنسيقى المستمر بتطوير منظومته الإلكترونية والتوسع فى استخدام التقنية. وبين مشاط أن الموقع بشكله الجديد "/https://mutahed.org" يأتى مواكباً للتطورات فى جميع قطاعات المجلس وإداراته، ويتميز بالعديد من الخصائص الفنية والمواصفات التقنية الجديدة والمختلفة، التى تسهل للمتصفح النفاذ إلى مختلف مكوناته وتقسيماته، والحصول على كثير من المعلومات والعديد من الخدمات التفاعلية، كما يجرى الإعداد والتجهيز لإطلاق الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية، لتعميمه وإتاحة محتوياته بعدد من اللغات الأخرى غير العربية.

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