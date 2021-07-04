جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة -وفقا لما نقلته بوابة الوسط الليبية- أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم من قبل فريق المنظمة الدولية للهجرة بعد إعادتهم إلى نقطة الإنزال بميناء طرابلس البحرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية الليبية: ضبط 115 مهاجرا غير شرعى وإعادتهم إلى طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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