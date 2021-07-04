هٌنا نتائج المراسلة 2021 من موقع onefd.edu.dz واستخراج شهادة اثبات المستوى الديوان الوطني

نتابع معكم من خلال تلك التقرير عبر موقعنا “ثقفني” نتائج المراسلة بالإضافة إلى استخراج شهادة اثبات المستوي في الديوان الوطني من خلال وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن العام الحالي 2021، حيث شهدت محركات البحث ازداد في البحث عن الرابط الرسمي من أجل الاستعلام عن نتائج المراسلة، حيث وضحت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، مع اثبات مستوي التقديم، وسوف نوفر لكم كافة التفاصيل مع الروابط الرسمي المخصصة لذلك، هذا وبالإضافة إلى ان الوزارة قد أعلنت عن استكمال جميع التصحيحات والتدقيق الخاص بالنتائج على ان يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي في أقرب وقت.

نتائج المراسلات 2021 على موقع انفيد

وتعد نتائج المراسلة من النتائج التي تهم جميع الطلاب في الجزائر وذلك من أجل الانتقال إلى مرحلة تعليمية أخرى، وأحرزت الوزارة إلى انها سوف تعلن عن النتائج وجميع الخطوات بشكل إلكتروني بالكامل وذلك من أجل تنفيذ إجراءات وزارة الصحة لتفادي الإصابة بفيروس كرونا المستجد، من أجل الحفاظ على الطلاب والمعملين والمواطنين بشكل عام، ومن جانبه فقد أكدت مصادر داخل الوزارة أن النتائج نتائج المرسلات سوف تظهر كحد أقصى في يوم 5 يوليو الجاري ونحن في انتظار الإعلان عن النتائج بشكل رسمي لجميع الطلاب.

رابط وخطوات استخراج نتائج المراسلة 2021 ″نتائج اختبار المستوى” عبر موقع الديوان الوطني

رابط الاستعلام عن نتائج المراسلة 2021

أما عن الخطوات الأساسية المخصصة من أجل الاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر واستخراج شهادة اثبات المستوى الديوان الوطني فقد خصصت الوزارة رابط إلكتروني مع استخدام مجموعة من الخطوات والتي يجب عليك اتباعها من أجل الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، وتتمثل الخطوات في التالي :-

في البداية يجب عليكم أعزاءنا الطلاب الولوج إلى الصفحة الرسمية على الانترنت “ موقع الديوان الوطني “

“ قم بالتوجه إلى القسم الخاص بنتائج المراسلة.

قم باختيار التحقق من النتائج.

من خلال رقم تسجيل الطالب قم بالتسجيل بالرقم في الخانات المخصصة لذلك.

من خلال الصفحة الموضحة أمامك يجب عليك التأكد من صحة البيانات من أجل الوصول أسرع.

في النهاية يجب الضغط على كلمة اظهار النتيجة وذلك بعد الإعلان الرسمي عنها.

ومن الجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم في الجزائر في الديوان الوطني اتاحت رابط الاستعلام عن النتائج نتائج المراسلة من خلال الانترنت من اجل اتباع التعليمات الخاصة بوزارة الصحة من أجل تفادي الاصابة بفيروس كرونا المستجد المنتشر في البلاد، رغبًا منهم في الحفاظ على صحة الطلاب وأولياء الأمور، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية التابعة لوزارة الصحة.