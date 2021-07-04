12 وفاة و575 إصابة كورونا جديدة في الاردن

دوت الخليج :– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و575 إصابة كورونا جديدة في الأردن.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لتطورات فيروس كورونا في المملكة، الأحد، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالمملكة إلى 9781 وفاة، وإجمالي الاصابات المسجلة بالفيروس 753192 إصابة.

وأجرت الوزارة 19498 فحص كورونا، ليصل اجمالي عدد الفحوصات إلى 7947011 فحصا، فيما بلغت نسبة الإيجابية اليوم 2.95%.

وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس اليوم السبت 520، ليصل عدد الحالات التي شفيت منذ بداية الجائحة الى 736699 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 6712 حالة حتى السبت.