عاجل.. إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار فى ولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "إن بى سى" التلفزيونية، وقع الحادث بالقرب من مغسلة سيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة.
وأوضح مصدر فى الشرطة أنه تم استخدام البنادق فى إطلاق النار، مشيرا إلى فتح تحقيق فى أسباب الحادث ومنفذى الهجوم.
وقال رئيس شرطة فورت وورث، نيل نوكس: "الأمر الأكثر إحباطا هو تحول الاحتفال إلى حادث مأساوى. إننا نصلى ألا تكون هناك خسائر بشرية".
كما أشاد نوكس بالضباط الذين استجابوا وقدموا الدعم الطبى الطارئ للمصابين، وقال: "إن هؤلاء الضباط لعبوا دورا حاسما فى إنقاذ أرواح المصابين".
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