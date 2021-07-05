لهواتف الأندرويد نسخة جديدة من واتساب GB بمميزات مغرية ولكن بشروط معينة

في ظل التحديثات الأخيرة على واتساب وطرح العديد من المزايا على التطبيق ومنافسته للتطبيقات الأخرى من تطبيقات المراسلة، فقد ظهرت نسخة من تطبيق جديد للواتساب يسمى واتساب GBوهو نسخة مميزة من تطبيق الدردشة الأشهر واتسآب، ويعتبر نسخة معدلة من واتساب مخصصة لهواتف أندرويد، شائع الاستخدام في جميع أنحاء العالم، حيث يوفر عددا من الميزات التي تتغلب على قيود النسخة العادية من واتسآب WhatsApp ، الأمر الذي يجعله مغريا بالنسبة للكثير من المستخدمين، ولكن يواجه مستخدمي GB WhatsApp خطرا كبيرا يجعلهم لا يستطيعون للوصول للتطبيق الأصلي، وقد صرحت بعض المصادر المتخصصة ان استخدام هذه النسخة سوف يعرضك للحظر من على واتسآب الأصلي حيث أن التطبيق هو تطبيق غير شرعي وغير مصرح باستخدامه من واتسآب، ويحظر واتسآب حساب المستخدمين لتطبيق GB WhatsApp بشكل مؤقت أو دائم فقط عندما يُكتشف أن الحساب ينتهك سياسات تطبيق المراسلة، وفي معظم الحالات ، يتم حظر الأشخاص لاستخدامهم أي نسخة غير مصرح بها أو نسخة مستنسخة من التطبيقات الأصلية.

واتساب GB كيفية تحميله وتشغيله:

لمن يرغب استخدام تطبيق واتساب GB وتحميله يتبع الاجراءات التالية حيث يجب على المستخدمين دائمًا تنزيل الإصدار الأصلي من واتسآب والمتوفر على متجر Google Play ومتجر App Store من شركة آبل، ولا ينبغي تنزيل أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية أو تطبيقات مستنسخة من التطبيق الأصلي سواء من متجر Play أو من متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية، ويوفر تطبيق واتساب GB بعض الميزات التي لا يمكنك الحصول عليها من تطبيق واتساب الرسمي، منها مانذكره في مميزات واتساب GB.

رؤية الرسائل المحذوفة.

رؤية الرسائل التي تم إرسالها في حالة الأوفلاين مباشرة بعد ثواني من تفعيل وضع الأونلاين.

ميزة تغيير خلفية التطبيق، والحصول على المزيد من السمات اللونية لتصميم التطبيق.

ميزة إنشاء حسابات “واتساب” متعددة.

إضافة لغات مختلفة.

إمكانية نسخ حالات جهات الاتصال الخاصة بك.

إرسال ملفات كبيرة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والصور.

إمكانية إرسال أكثر من 20 صور مرة واحدة.

ميزة إخفاء حالة الكتابة.

ميزة إخفاء حالة التسجيل.

الرد التلقائي على الرسائل.

يتيح التطبيق المزيد من الوظائف الخاصة بالدردشات الفردية والجماعية.

يتيح تطبيق واتساب GBلمستخدميه إمكانية رؤية الحسابات النشطة من جهات اتصالهم المتصلة بالإنترنت في أي وقت.

مميزات واتساب GB:ميزات خارقة ونادرة على واتساب GB:

ظهور واتساب بهذه المميزات تجعله من اهم التطبيقات واميزها عن غيرها من تطبيقات المراسلة ومن أبرز التي يقدمها GB WhatsApp، ثلاثة مزايا خارقة تجعل المستخدمين قادرين على استخدامه في وضع التخفي مثل ميزة إخفاء آخر ظهور، وإخفاء علامة القراءة الزرقاء، أو خيار الاستلام، كما يتيح لك أيضًا خيار تكرار حالة الأصدقاء، وتغيير رمز المكالمة الفائتة والمكالمات الملونة، وهو تطبيق امن وبه عوامل الامان لحماية بيانات مستخدميه، وكما يعد النسخة الأكثر استقرارًا من بين العديد من الإصدارات المعدلة من واتساب.