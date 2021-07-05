خطوات الغاء حجز الحج قبل دفع المبلغ المخصص للحملة والاستعدادات في مشعر منى للحجيج

فقد أوضحت وزارة الحج والعمرة من خلال صفحتها عبر تويتر أن هناك 4 خطوات يمكن من خلالها إلغاء الحجز، قبل دفع المبلغ المخصص للحملة ضمن حجز حجاج الداخل، حيث بامكان الغاء الحجز لمن يرغب، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، سابقًا ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ، شددت الوزارة على زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

خطوات إلغاء حجز الحج:

ولفتت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يتم أولًا من القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى كالتالي:

اختيار أيقونة “إلغاء الحجز”. ثم إدخال رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال. وبعدها إدخال رقم التحقق المرسل للجوال. وأخيرًا ستظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز أو إلغاء أحد المتقدمين فيه من أيقونة “إلغاء الحجز” وفي حال تبقى متقدمون في الحجز يتم تعديل قيمة الفاتورة بشكل آلي.

المسار الإلكتروني للحج:

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أوضحت في وقت سابق من خلال الإعلان، حيث أشارت إلى انتهاء فترة التسجيل التي تتعلق بالحج من خلال المسار الإلكتروني لحج العام 2021، وحددت الوزارة سابقًا مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

تقنيات حديثة لتجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات:

ونذكر من خلال هذا المقال أن وزارة الحج والعمرة تشههد مجهودات عدة بالتعاون مع الجهات المختصة المعنية التي تسعى إلى إمكانية تجهيز المواقع التي يتم من خلالها إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات، ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف، ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، خريطة بمواقع المخيمات في مشعر منى للحج الاستثنائي لعام 1442هـ.

وزارة الحج تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج:

وقد أوضحت الوزارة أن الخطة المتبعة وفقاً للاستراتيجية التي تم تنظيمها أنه يتم تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبَقة التحضير، وفقَ أعلى معايير الجودة والسّلامة، ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص، حيث قال عمر مندورة مدير عام إدارة الإسكان والخدمات: إن وزارة الحج والعمرة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في تجهيز وجبات إعاشة للحجاج، ومن الجدير بالذكر أن وجبات مسبقة التحضير توفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم، وقد ذكر مسؤولى الحج أن عملية التخزين تخضع للوجبات مسبقة التحضير، وتطبيق الاشتراطات، وفقًا لما أقرته الهيئة العامة للغذاء والدواء.