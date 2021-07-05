إصابات كورونا فى إفريقيا تتجاوز 5.64 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - أفاد المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" بدول القارة الإفريقية بلغ 5,637,941 حالة.



جدة - نرمين السيد - أفاد المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" بدول القارة الإفريقية بلغ 5,637,941 حالة. وحسمبا نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف المركز فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الوفاة بفيروس كورونا فى القارة الإفريقية بلغ 145,742 حالة.

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