وظائف الحرس الوطني 1442 رجال ونساء على بند التشغيل والصيانة الشروط والتخصصات

وظائف الحرس الوطني 1442، أعلنت وزارة الحرس الوطني منذ قليل عبر موقعها الرسمي، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، للرجال والنساء على بند التشغيل والصيانة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل الوزارة، حيث أنه تتم المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لمعايير موضوعية وشروط موضوعة مسبقاً، ووفقاً لاحتياجات وزارة الحرس الوطني، ومنذ أن تم الإعلان عن تقديم الحرس الوطني، وازداد البحث بصورة كبيرة جداً لمعرفة، رابط وظائف الحرس الوطني، والتخصصات المطلوبة فيها وماهي شروط التقدم لهذه الوظائف، لذلك ومن خلال هذا المقال، سوف نستعرض معكم كل ما يدور في أذهانكم بخصوص الحرس الوطني التوظيف 1442، وسوف نتعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة.

وظائف الحرس الوطني وما هي التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر موقعها على تويتر، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة، على بند “التشغيل والصيانة”، كما حددت التخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف، وما هي شروط الالتحاق بوظائف الحرس الوطني جدارة، ولذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن شروط التقديم، وموعد التسجيل وموعد المقابلة الشخصية، والتخصصات المطلوبة كالتالي:

وظائف هندسية.

وأيضاً وظائف فنية.

وظائف لحاملي الابتدائي.

رابط التقديم

يتم التقديم من خلال موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي.

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة لهذه الوظائف سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

اجتياز الكشف الطبي وأن يكون لائقاً طبياً.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السير والسلوك ولم يتم الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد تم إحالته على التقاعد من أي جهةٍ حكومية.

لديه خبرة سابقة في العمل الخاص في نفس مجال الوظيفة المرشح لها ويتم إثبات ذلك بشهادة معتمدة من الجهة التي عمل بها، مدون فيها بداية ونهاية العمل والمسمى الوظيفي وموثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.

إحضار تقرير من التأمينات الاجتماعية بمدة الخدمة التي قضاها بالكامل.

تحديد الوظيفة المراد شغلها من قبل المتقدم، ومن لم يقم بهذا الإجراء سيتم استبعاده.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة مسجلاً في برنامج “ساعد” للباحثين عن عمل، وذلك لحاملي الثانوية فما دون.

شروط التقديمموعد التقديم في وظائف الحرس الوطني

يبدأ التقديم من يوم الأحد 01\12\1442، الموافق 11\07\2021، وينتهي يوم الخميس 05\12\1442 الموافق 12\07\2021.