رابط نتائج التعليم المتوسط بالجزائر البيام 2021 عبر موقع الديوان الوطني برقم التسجيل

رابط نتائج التعليم المتوسط بالجزائر 2021 نتائج البيام وذلك من خلال موقع الديوان الوطني. فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر اليوم، حيث أن طلاب شهادة التعليم المتوسط قد انتهوا من امتحاناتهم الفعلية والرسمية للفصل الدراسي الثاني بالجزائر يوم 27 من شهر يونيه عام 2021. منذ انتهاء الامتحانات وقد بدأت عمليات تصيح الإجابات للطلاب بشكل منظم وجاد للتأكد من عدم حدوث أي خطأ أثناء عملية التصحيح. وما أثار قلق وذعر الطلاب هو انتشار مواعيد كاذبة عن ظهور نتيجة الامتحان مثلما حدث في نتائج السانكيام وظهور الكثير من الشائعات. لذلك أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد محدد لظهور نتيجة البيام للتعليم المتوسط، ومعرفة المواقع الرسمية للحصول على النتيجة.

نتائج البيام بالجزائر نتيجة شهادة المتوسط 2021

في ظل توتر الطلاب وأولياء الأمور وحالة من الترقب والقلق في انتظار الإعلان عن نتيجة البيام لطلاب المتوسط. فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتيجة طلاب شهادة التعليم المتوسط 2021 اليوم الموافق 4 جويلية 2021 أي 4 يوليو 2021 الساعة الرابعة مساءً.

وتم التأكيد على أن نسبة النجاح هذا العام 2021 ومقارناتها مع عام 2019م أظهرت تحسن كبيرة في النتيجة برغم الظروف الحالية للدراسة في كل البلاد حيث ارتفعت النسبة إلى 9.00% هذا العام .وقد تقدمت الوزارة بتهنئة كل الطلاب المقبولين والذين وف ينتقلون لمرحلة أخرى وهي المرحلة الثانوية أي الصف الأول الثانوي لهم ويتمنون مزيدا من التميز والنجاح في مراحلهم التالية في الدراسة.

كما أعلنت الوزارة كلاً من الطلاب وأولياء الأمور عن المواقع الرسمية التي سوف يرفع عليها نتيجة امتحان الطلاب إلكترونياً.

رابط نتائج التعليم المتوسط بالجزائر 2021 نتائج البيام برقم التسجيل

تشهد الأحداث الحالية بحث مستمر ومترقب من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن المواقع الرسمية التي سوف يتم نشر ورفع النتائج عليها فور الانتهاء والتأكد منها بشكل إلكتروني. لمعرفة الدخول ومعرفة النتيجة اتبع الخطوات الأتية: