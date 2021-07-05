رابط التقديم في وظائف الحرس الملكي 1443 وظيفة (عريف فني) لطلاب الثانوية العامة وطرق التقديم

رابط التقديم في وظائف الحرس الملكي 1443، منذ قليل تم الإعلان من قبل رئاسة الحرس الملكي عن بدء التقديم في وظائف الحرس الملكي لطلاب الثانوية العامة لوظيفة (عريف فني) وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، والتي سوف تكون من أهم المشروعات الأساسية لتوظيف المبتدئين عن طريق التدريب، وسوف يتم التعيين بعد تخرج الطالب فورا، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بوضع كافة الشروط وخطوات التقديم في وظائف الحرس الملكي.

وظائف الحرس الملكي بالسعودية يعد من أهم القطاعات العسكرية، وهي رئاسة تابعة لملك السعودية، ويعتبر من أهم القطاعات التي لها مستقبل هام للجميع من حيث التعيين ومزايا أخري كثيرة، ويعتبر الحرس الملكي هو قطاع خاص بحراسة ملك السعودية وولي العهد وكبار الشخصيات، يقع المقر الرئيسي في الرياض، ويتولى قيادة الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

بدأ التقديم في الحرس الملكي اليوم الأحد 4 من شهر يوليو 2021 بعد أن تم الإعلان عن بداية الوظائف.

والتقديم لكل الطلاب الحاملين للثانوية العامة، للتدريب في وظائف الحرس الملكي بعد التقديم والقبول.

يجب عليك الدخول إلي معهد الإدارة العامة .

. اختيار التقديم على وظائف الحرس الملكي.

أدخال كافة البيانات بشكل صحيح.

الضغط على إرسال الطلب وسوف يتم المراجعة.

يوجد عدة شروط من اللازم تواجدها في المتقدمين وهي :-

يكون المتقدم سعودي الجنسية وهو شرط أساسي.

أن يكون ليس لديه وظائف أخري خارجية.

أن يكون الطول 170 والوزن يتناسب مع الطول.

ليس لديه أي مرض ويكون بصحة جيدة.

التمتع بحسن السمعة الطيبة ولا يكون محكوم عليه بأي قضايا مخلة بالشرف.

أن يكون حامل شهادة الثانوية العامة.

يوجد بعض المميزات الذي يقدمها الحرس الملكي عند قبول المتقدمين في وظائف الحرس الملكي وهي:-